Il fotomontaggio delle due gemelle Cappa con Chiara Poggi | la storia del famigerato fake e i ritocchi dopo il delitto

Il fotomontaggio che ritrae le gemelle Cappa insieme a Chiara Poggi racconta una storia di mistificazione e sensazionalismo. Dopo il delitto, le immagini furono manipolate: il vestito della vittima, un innocuo asciugamano bianco, trasformato in rosso, ha alimentato un famigerato fake che ha scandalizzato l'opinione pubblica, rivelando le insidie della disinformazione visiva.

I due scatti erano diversi e furono sovrapposti. Con il computer è stato colorato di rosso il vestito della vittima (che era un asciugamano bianco) 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il fotomontaggio delle due gemelle Cappa con Chiara Poggi: la storia del famigerato fake e i ritocchi dopo il delitto

