Il flop dei colloqui sull' Ucraina in Turchia Zelensky | Una farsa Mosca | Il clown sei tu

Nel giorno tanto atteso dei colloqui di Istanbul, il clima è teso e le speranze di pace sembrano svanire. Assente Putin e con Zelensky che diserta, le forti dichiarazioni da Mosca e Kiev lasciano intravedere una situazione stallo. Nonostante le aspettative, il confronto si trasforma in una farsa lontana dalla risoluzione desiderata.

Nel giorno tanto atteso dei colloqui a Istanbul, il clima è tutt'altro che disteso. Le parole forti che rimbalzano tra Mosca e Kiev non lasciano presagire sviluppi positivi verso la fine della guerra in Ucraina. Assente Putin, anche Zelensky non va a Istanbul Non c'è l'auspicato faccia a.

Ucraina-Russia, nel pomeriggio colloqui a Istanbul. Zelensky: “Delegazione Mosca è una farsa”

Colloqui a Istanbul sull'Ucraina: Putin tace, Trump incerto. Zelensky: "Pronti a ogni formato di negoziato"

Ucraina, oggi colloqui con Russia a Istanbul: il precedente del 2022

