Quattro anni fa aveva scelto proprio il tappeto rosso del Festival di Cannes per mostrarsi con la chioma sale e pepe, al naturale. Oggi Andie MacDowell è nuovamente tornata sulla Croisette, con i capelli fieramente grigi raccolti in un’acconciatura perfettamente intonata all’outfit scelto. L’attrice 67enne si è presentata alla premiere di  Mission Impossible – The Final Reckoning  indossando uno smoking nero con decollete gioiello. Un look che sembrava appena arrivato dal Met Gala, che quest’anno si è ispirato proprio al “Black dandy”, in cui indiscussi protagonisti sono stati i capelli. MacDowell ha sfoggiato un finto pixie cut argento con lungo ciuffo laterale. GUARDA LE FOTO Capelli grigi e volti maturi: la bellezza over 60 e 70 delle sfilate Haute Couture PE 2025. A occuparsi della chioma sale e pepe della star di Quattro matrimoni e un funerale è l’hairstylist Marcus Francis, che ha spesso scelto di acconciarla in lunghe ciocche ondulate o ricci. 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il finto pixie cut grigio di Andie MacDowell brilla sul red carpet di Cannes