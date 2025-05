Il figlio racconta le due famiglie di Toto Cutugno | Con me fingeva di essere un ingegnere Ma un artista deve avere tutto

Niko Cutugno è figlio di Toto Cutugno. Lo ha scoperto a 7 anni. Il cantautore e la madre si erano conosciuti in aereo nel 1989. «Lui era già sposato. Per tutta la vita non rinuncerà né a sua moglie né a me e a mia madre. Coltivò due famiglie». Ha scoperto di essere suo figlio con La Settimana Enigmistica in un pomeriggio del 1996: «Sulla copertina della rivista c’era la sua foto. Mio nonno materno non resistette più, lo indicò e mi disse: “Quello è tuo padre”». Lui lo visitava regolarmente a Roma: «Diceva di essere un ingegnere costretto a trascorrere lunghi periodi lontano da casa. Veniva e se ne andava, io ero piccolo, non avevo idea che fosse così famoso», dice a Roberta Scorranese sul Corriere della Sera. La canzone. Niko racconta che una volta mentre era in auto con il padre la radio passò una sua canzone: «Mi sembrò una voce familiare, ma non feci domande. 🔗Leggi su Open.online

