Il figlio di Toto Cutugno Niko | “Scoprì chi era con la Settimana Enigmistica Gli sono stato accanto fino alla fine”

Il figlio di Toto Cutugno, Niko, ha raccontato in un'intervista la sua infanzia. Ha ricordato il momento in cui scoprì che suo padre era famoso in tutto il mondo: "Avevo 7 anni, sulla copertina della Settimana Enigmistica c'era la sua foto". Il 36enne ha poi aggiunto: "Gli sono stato accanto fino alle sue ultime ore".

