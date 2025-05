Il Festival Funamboli di Mondovì celebra la libertà e la Liberazione | ospiti e programma

“Libertà&Liberazione” è questo il tema scelto per l’edizione 2025 del festival Funamboli, organizzato a Mondovì dall’associazione culturale Gli spigolatori con la direzione artistica di Alex Corlazzoli. La rassegna, attraverso diversi linguaggi come la parola, la musica, la cinematografia e il teatro, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, rifletterà sul valore di questa parola declinandola in diversi contesti. Nove ospiti che dialogheranno con giornalisti ma anche con il pubblico in nove luoghi diversi che rendono questo evento un “festival diffuso”. A Mondovì arriveranno Paolo Roversi, Mauro Corona, Enzo Bianchi, Maria Pia Veladiano, Emiliano Biadene, Valentina Zavoli, Giorgio Diritti, Claudio Fava, Giuseppe Cruciani e i Modena City Ramblers. Si parte venerdì 16 alle 18. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

