Il Festival di Cannes 2025 prende il volo con Mission | Impossibile di Tom Cruise

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Oltre la fine del mondo cosa ci può essere se non lui, Tom Cruise, l’eterno Ethan Hunt lanciato a mille all’ora nella sua ennesima “Mission: Impossible”? E ovviamente a lavorare alla fine del mondo chi può essere se non lei, l’Entità, la madre di tutte le Intelligenze Artificiali che minacciano la nostra civiltà? Benvenuti nel mondo, anzi nella fine del mondo allestita per voi in “Final Reckoning”, l’ottavo capitolo della magnifica saga cinematografica di “Mission: Impossible”, franchise “tomcruisiano” prima ancora che hollywoodiano, epicness allo stato puro ordita con la solita simpatica tracotanza avventurosa spionistica dal divo per eccellenza, che dopo infiniti rinvii si è offerta finalmente a Cannes 78 ad un passo dal lancio mondiale che avrà un’anteprima di sala il 19 maggio e poi irromperà su tutti gli schermi dal 22. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

