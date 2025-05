Il fatto del giorno | Genova preside aggredito dalla madre di uno studente | Video

Oggi a Genova, un episodio inquietante si è verificato all'istituto alberghiero Bergese, dove il preside Andrea Ravecca è stato aggredito dalla madre di uno studente. La donna, senza appuntamento e in preda alla furia, ha minacciato di "fare una strage" e ha colpito il dirigente con un pugno. Ne parla Alessandra Rossi.

La donna si è presentata senza appuntamento all'istituto alberghiero Bergese urlando di voler "fare una strage". Quando il dirigente, Andrea Ravecca, è intervenuto per tentare di calmarla, ha ricevuto in cambio un pugno. Ne parla Alessandra Rossi 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: Genova, preside aggredito dalla madre di uno studente | Video

Approfondimenti da altre fonti

Istituto Bergese, il preside aggredito dalla mamma di un alunno

Come scrive rainews.it: La donna lo avrebbe colpito con un pugno, per fuggire all'arrivo della polizia. Il preside è stato portato all'ospedale in codice giallo ...

Genova, mamma di un alunno prende a pugni il preside della scuola

Si legge su primocanale.it: Il preside dell'istituto Bergese di Genova, Andrea Ravecca, è stato aggredito e picchiato questa mattina dalla mamma di uno studente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le volanti della ...

Preside istituto alberghiero preso a pugni da mamma alunno

Da msn.com: Il preside dell'istituto Bergese di Genova, Andrea Ravecca, è stato aggredito e picchiato questa mattina dalla mamma di uno studente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le volanti della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.