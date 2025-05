Il farmaco Finasteride utilizzato per la calvizie può causare pensieri suicidi | l’allarme dell’Agenzia Europea del Farmaco e il parere dell’esperto

Il farmaco finasteride, noto per il trattamento della calvizie, ha sollevato preoccupazioni per possibili effetti collaterali gravi. L'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha recentemente avvertito riguardo a un potenziale legame tra l'uso di questo farmaco e l'insorgenza di depressione, ansia e pensieri suicidari, evidenziando la necessità di una valutazione attenta dei rischi per i pazienti.

È stato riconosciuto il possibile legame tra l’uso del farmaco Finasteride, utilizzato in particolare per curare la calvizie, e l’insorgenza di depressione, ansia e pensieri suicidari. L’ Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha infatti aggiornato le informazioni di sicurezza sulla finasteride, uno dei medicinali più diffusi per trattare la calvizie maschile (alopecia androgenetica) e i problemi alla prostata (iperplasia prostatica benigna). Dopo un’approfondita revisione, il comitato per la farmacovigilanza dell’EMA ha riconosciuto il possibile legame tra l’uso del farmaco e l’insorgenza di depressione, ansia e pensieri suicidari, in particolare tra i giovani uomini che assumono la formulazione a 1 mg. “I dati disponibili suggeriscono che i disturbi dell’umore possano comparire anche in soggetti senza precedenti clinici”, si legge nel documento ufficiale dell’agenzia europea. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il farmaco Finasteride utilizzato per la calvizie può causare pensieri suicidi”: l’allarme dell’Agenzia Europea del Farmaco e il parere dell’esperto

