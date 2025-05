il download oscura rembrandt ultima provocazione d artista

Una follia per alcuni, una provocazione per altri, un potente gesto artistico per i critici, una riflessione sull’epoca digitale per lui. L’artista lecchese Nicolò Tomaini (nella foto), 40 anni, ha "ritoccato" un capolavoro da 16 milioni di euro. Si tratta dell’autoritratto di Rembrandt, dipinto nel 1632 dal pittore olandese. È una piccola tavola, di dimensioni modesta, di 22x16 centimetri, ma che vale tantissimo, perché è stata battuta all’asta nel 2020 per la cifra record appunto di 16 milioni di euro. Nella sua ultima controversa performance, dopo le statue di Olindo e Rosa a due passi dalla casa della strage di Erba, Nicolò ha coperto parte del capolavoro, dipingendoci sopra uno schermo nero con il simbolo del caricamento dei download. A mettere a disposizione l’opera è stato Arjun B. Singh, magnate indiano dell’alta finanza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

