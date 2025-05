Il Derby dei Campioni calcio e solidarietà al Maradona di Napoli

Ci sono eventi che vanno oltre lo sport, diventando simboli di valori, memoria e impegno sociale. Il Derby dei Campioni, in programma il 27 maggio 2025 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45, è uno di questi, un appuntamento che unisce il grande calcio alla solidarietà, alla legalità e alla promozione di valori fondamentali come l’inclusione e il rispetto. A scendere in campo saranno due squadre: Napoli, rappresentata dal team Il Derby dei Campioni e Italian Legends, rappresentata da FC Zeta Milano. FC Zeta Milano non è solo una squadra di terza categoria nata nel 2024, ma un vero e proprio fenomeno mediatico capace di aggregare, attraverso una forte presenza sui social media e un canale YouTube ufficiale che documenta le sue attività, un’audience pari a quella di alcune squadre di Serie A. 🔗Leggi su Ildenaro.it