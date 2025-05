Il Denaro come Surrogato Affettivo Parte 3 di 4; la Triade del Controllo | Moralismo Perbenismo e Ambizione quando il valore si perde nel prezzo e l’umano nel ruolo

...non può essere. In questa terza parte della nostra analisi, esploreremo la triade del controllo: moralismo, perbenismo e ambizione. Esamineremo come il denaro, nel suo ruolo di surrogato affettivo, trasforma il valore in prezzo, rendendo l'umanità un mero strumento in una società che premia la superficie anziché la sostanza.

Per chi ha conosciuto l'amore condizionato, il denaro può diventare una droga psichica: dà l'illusione del controllo, della visibilità, dell'invulnerabilità. Ma come ogni surrogato, non nutre: sazia solo temporaneamente, e lascia più vuoti di prima. Il denaro è, per molti, ciò che la carezza

