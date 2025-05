Il declassamento del lupo è privo di basi scientifiche

Il recente declassamento del lupo nel Parlamento europeo, che lo sposta da "strettamente protetto" a "protetto", solleva preoccupazioni per la sua sostenibilità scientifica. Nonostante la possibilità per gli Stati membri di gestirne la popolazione, è fondamentale garantire un equilibrio tra conservazione e gestione, per preservare questa specie iconica nel nostro ecosistema.

Giovedì 8 maggio, il Parlamento europeo ha approvato la modifica dello status di protezione dei lupi, che passano da «strettamente protetti» a «protetti». Gli Stati membri, stando al provvedimento, dovranno comunque garantire «uno stato di conservazione soddisfacente» e potranno scegliere di mantenere lo status di specie «strettamente protetta» nella legislazione nazionale, anche attraverso l’applicazione di strumenti più rigidi. Un caso utopico in Italia, considerando che gli esponenti dei partiti della maggioranza di governo hanno sempre sostenuto il declassamento. La modifica della Direttiva habitat, passata con 371 voti a favore, 162 contrari e 37 astensioni, è l’ennesimo passo indietro dal punto di vista della coesistenza tra uomo e animale, che si crea educando, informando e stabilendo paletti di altro tipo, senza per forza appoggiarsi a norme anacronistiche che – come spiega Dante Caserta, responsabile Affari legali e Istituzionali del Wwf Italia – non offrono «soluzioni concrete ai problemi delle comunità rurali», rischiano di «ridurre gli investimenti in misure preventive» e creano «un precedente pericoloso». 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il declassamento del lupo è privo di basi scientifiche

