Il daziario Urso tratta i dazi come una pacchia parla di bussole nautiche ma annega nella retorica Tornano i Narcisi di Meloni

Il daziario Adolfo Urso riemerge con la sua retorica, definendo i dazi una “pacchia” e intrattenendo con lunghe orazioni. Tra bussole nautiche e narrazioni al sapor di narcisismo, Roma si prepara a un nuovo capitolo. L'“Urso time” segna il ritorno di un ministro che sa come destare attenzione, ma cosa nasconde realmente il suo discorso?

Roma. Manca poco e dice che i dazi sono una pacchia. E' tornato il ministro aggettivo, Ursolativo, Adolfo Urso, il "daziario". Parla per trentasette minuti, l'Urso time, per ricordare che.

