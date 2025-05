Il cuore grande di Spalletti Ct in campo contro i tumori È il nuovo testimonial di Att

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, è il nuovo testimonial della campagna “5 per mille” a favore dell'Associazione Toscana Tumori. Con il suo cuore grande e il legame affettivo per la sua terra, Spalletti si schiera in prima linea nella lotta contro i tumori, dimostrando un forte impegno sociale.

di Andrea Ciappi Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, è testimonial della campagna " 5 per mille " a favore della Att-Associazione Toscana Tumori. L'allenatore di Certaldo, sempre legatissimo alla sua terra, conferma quindi il proprio impegno in importanti iniziative di solidarietà. "L'ATT – ha detto il presidente Giuseppe Spinelli – da oltre 25 anni cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore della Toscana. Ogni giorno i nostri professionisti entrano nelle case dei pazienti per portare cure, sostegno, ascolto, e lo fanno con dedizione, passione e coraggio, impegnandosi per migliorare la vita di chi sta affrontando un momento difficile. E chi meglio di Luciano Spalletti può rappresentare questi nostri valori? Serietà, professionalità, umiltà sono, infatti, principi di cui da sempre si è fatto portatore come tecnico e come uomo.

