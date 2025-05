Il cuore di Kimi Antonelli regalo speciale ai compagni di classe | un giorno nel paddock di F1

Il cuore di Kimi Antonelli si è rivelato un regalo speciale per i suoi compagni di classe, che hanno potuto vivere un indimenticabile giorno nel paddock di F1. Tra autografi e sorrisi, l'18enne bolognese ha condiviso con loro l’emozione di un debutto tanto atteso al volante della Mercedes, rendendo quel giovedì davvero unico.

C'è persino chi gli ha chiesto ben 25 autografi da distribuire ai suoi amici. E' stato un giovedì speciale per i compagni di classe di Andrea Kimi Antonelli, il talento della Mercedes pronto a vivere l'emozione del primo gran premio di casa al volante di una Formula Uno. E il 18enne bolognese ha. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il cuore di Kimi Antonelli, regalo speciale ai compagni di classe: un giorno nel paddock di F1

