Il Csm ricuce lo strappo con i pm antimafia | lunedì il vertice

Il Consiglio superiore della magistratura si prepara a un incontro cruciale con i procuratori antimafia lunedì 19 maggio. Quest'importante vertice mira a ricucire le tensioni emerse negli ultimi mesi, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il coordinamento nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia.

Si svolgerà lunedì 19 maggio il vertice tra il Consiglio superiore della magistratura e i procuratori di tutta Italia, per fare il pu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Csm ricuce lo strappo con i pm antimafia: lunedì il vertice

Ne parlano su altre fonti

Il Csm ricuce lo strappo con i pm antimafia: lunedì il vertice

Secondo ilfoglio.it: Il 19 maggio il Consiglio superiore della magistratura e i procuratori di tutta Italia si incontreranno per fare il punto sui primi mesi di applicazione della nuova circolare sulle procure. Superate l ...

Loggia Ungheria, Il Csm motiva la sanzione disciplinare al pm Storari: «Fu negligente nella consegna a Davigo dei verbali di Amara»

Da milano.corriere.it: o in plico chiuso al Csm), strada “doverosa per ogni pm che senta la necessità di ricevere ‘consigli’ sulle iniziative da assumere a fronte di uno ‘stallo investigativo’ ritenuto ...

Braccio di ferro tra capi delle procure e Csm: “No a norme capestro, paralizzano la giustizia”

Come scrive repubblica.it: Ma ora i primi mettono nero su bianco, senza mezzi termini, che stavolta il Csm “è andato oltre ... perfino “per assegnare un pm ai gruppi di lavoro o alla distrettuale antimafia”.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Beautiful Anticipazioni lunedì 22 febbraio

Anticipazioni Beautiful puntata di lunedì febbraio 2021. Liam si reca alla Forrrester per riferire a Thomas che non si fida più di lui e gli ordina di non avvicinarsi a Hope e chiunque appartenga alla sua famiglia.