A quanto ammonta il debito del Comune? A quanto invece il disavanzo? E cosa si intende esattamente? All’indomani dell’approvazione del rendiconto della gestione del 2024, un’analisi approfondita sullo stato della gestione finanziaria portata avanti dall’ amministrazione Ponzanelli, per fare chiarezza su ogni eventuale dubbio emerso. A fornirci le delucidazioni e i dati completi è l’assessore al bilancio e vicesindaco Carlo Rampi, a cui abbiamo rivolto alcune domande. Vicesindaco, cosa è il rendiconto della gestione e cosa permette di verificare? "Il rendiconto di gestione è certamente un documento complesso ed articolato che rappresenta il principale strumento di determinazione e rappresentazione delle risultanze della contabilità finanziaria dell’Ente stesso. Non solo si determina il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario dell’anno precedente, ma soprattutto si può ricostruire la dinamica finanziaria, cioè l’andamento ricavabile dal confronto tra le risultanze finanziarie, in questo caso dell’anno 2024, e quelle degli esercizi precedenti". 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il conto consuntivo: "Un risultato di amministrazione molto positivo"