Il consigliere ultranazionalista 2 viceministri il capo dei servizi militari | ecco la delegazione farsa inviata da Putin a Istanbul

L’unico che ha il potere di prendere le decisioni e la statura per conferire la necessaria ufficialità alle trattative, Vladimir Putin, è rimasto a Mosca. Lo stesso ha fatto l’altra figura che avrebbe avuto una qualche voce in capitolo oltre al presidente, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Nonostante la presenza in Turchia di Volodymyr Zelensky e la disponibilità data da Donald Trump a volare nella città del Bosforo nel caso che anche il leader russo fosse stato presente, a Istanbul il Cremlino ha mandato una delegazione composta di funzionari di secondo livello, definita dal presidente ucraino “più una farsa, una messa in scena teatrale, che una cosa seria”. A capo della rappresentanza russa Putin ha messo l’ultranazionalista Vladimir Medinsky, consigliere del Cremlino. Nato ai tempi dell’Ucraina sovietica, Medinsky è stato tra i negoziatori ai falliti colloqui di pace del 2022. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

