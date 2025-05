I vertici di Amaga, la società che si occupa della gestione rifiuti, la definiscono un po’ pomposamente come “la nuova era del compostaggio domestico con l’ausilio dell’ intelligenza artificiale ”: il nuovo corso sarà presentato sabato nella sala consiliare del Castello visconteo di Abbiategrasso e troverà una sua declinazione concreta, tre la altre cose, anche nel nuovo video corso dedicato al compostaggio domestico, interamente realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il format del videocorso è caratterizzato da 8 moduli per un totale di 40 minuti intervallati da alcune domande a quiz per il consolidamento delle competenze e permetterà a un numero ancora più elevato di cittadini-utenti l’utilizzo dei sistemi di compostaggio domestico che, ormai da tempo, permettono di avere sconti sulla tariffa rifiuti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il compostaggio domestico, lezione dall’Intelligenza artificiale