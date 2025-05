Il cibo entra in classe per la Giornata della Ristorazione Confcommercio

Il cibo invade le classi per la Giornata della Ristorazione Confcommercio. Torna in tutta Italia l'evento che celebra l'ospitalità italiana e l'arte del convivio con la terza edizione della 'Giornata della Ristorazione', organizzata da Fipe Confcommercio per valorizzare e rafforzare la cultura dell'ospitalità italiana in un connubio tra tradizione e innovazione.

Torna in tutta Italia l'evento che celebra l'ospitalità italiana e l'arte di stare a tavola con la terza edizione della 'Giornata della Ristorazione' dedicato alla Cultura della Ospitalità Italiana, l'appuntamento organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale per valorizzare e rafforzare. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Il cibo entra in classe per la Giornata della Ristorazione Confcommercio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cibo entra in classe per la Giornata della Ristorazione Confcommercio

Riporta pisatoday.it: Coinvolti gli studenti dell'Istituto Pacinotti di Pontedera nell'iniziativa nazionale dell'associazione di categoria ...

Giornata della Terra, lo spreco a tavola 'mangia' elettricità

Da msn.com: focus dell'edizione 2025 della Giornata mondiale della Terra in programma il 22 aprile. Il punto è che ogni volta che si butta via cibo, si sta buttando anche elettricità, insieme all'acqua e ...

Il cibo, un "nemico" da affrontare insieme: la Giornata del Fiocchetto Lilla e i centri in Sicilia e Calabria in cui trovare aiuto

Segnala msn.com: Far capire che non si è da soli e chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma di forza, - spiega il dottore Pingitore - un passo fondamentale è dire che il cibo non è il nemico e che occorre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.