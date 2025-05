Il cessate il fuoco a Tripoli non basta per risolvere la crisi libica

Il cessate il fuoco a Tripoli segna un passo importante, ma non è sufficiente a risolvere la complessa crisi libica. Mercoledì, la capitale ha vissuto intense tensioni e violenze dopo l’uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, rivelando una grave frammentazione della sicurezza tra le fazioni che si proclamano legittime, aggravando ulteriormente la situazione politica e sociale.

La capitale libica, Tripoli, ha vissuto mercoledì una scena senza precedenti di rabbia popolare e frammentazione della sicurezza, in seguito all’uccisione di Abdel Ghani al-Kikli e agli scontri armati tra formazioni di sicurezza, tutte proclamatesi parte della “legittimità dello Stato”. Nel frattempo, la strada ha iniziato a esprimere chiaramente la perdita di fiducia nelle istituzioni statali, ritenendo il governo e il Consiglio Presidenziale responsabili del collasso in atto. In questo contesto, si sono svolte proteste rabbiose in diverse zone della città, in particolare davanti alla sede di “Ghneiwa”, soprannome di al-Kikli, nel quartiere di Abu Salim, dove i manifestanti hanno chiesto il ritiro delle forze che vi si sono insediate dopo la sua morte. Simili manifestazioni si sono svolte nei quartieri di Souq al-Jumaa e Tajoura, chiedendo la caduta del Governo di Unità Nazionale, accusato di negligenza e complicità nello scoppio delle violenze. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il cessate il fuoco a Tripoli non basta per risolvere la crisi libica

