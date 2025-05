Il ceo di New Zeland | In Italia uno spirito innato e un orgoglio assoluto perfetto per l’America’s Cup

Grant Dalton, CEO di Team New Zealand e difensore dell'America's Cup, esprime il suo entusiasmo per Napoli, designata sede della 38a edizione. Con il suo spirito unico e un orgoglio ineguagliabile, la città partenopea si prepara ad accogliere questa prestigiosa competizione velica, promettendo emozioni e sfide sul mare.

Grant Dalton, Ceo di Team New Zealand, defender dell’America’s Cup, ha commentato la notizia di Napoli come sede della prestigiosa competizione. « Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli, in Italia, come sede ospitante della 38a America’s Cup Louis Vuitton. C’è uno spirito innato e un orgoglio assoluto in Italia che sembra davvero appropriato per ospitare qui la prossima America’s Cup ». Il ceo di New Zeland: «Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto per l’America’s Cup». « Portare la 38a America’s Cup Louis Vuitton in questo Paese significa avvicinarla alla gente, nel nostro obiettivo di far crescere continuamente il pubblico dell’America’s Cup e della vela. Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto dell’America’s Cup e, ovviamente, questa è la casa di Luna Rossa, un team straordinario e formidabile. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il ceo di New Zeland: «In Italia uno spirito innato e un orgoglio assoluto perfetto per l’America’s Cup»

