Il centro storico di Trento finisce al buio

Il cuore di Trento si è trovato avvolto nel buio. Dopo il recente blackout tra Val di Non e Val di Sole, la tarda serata del 14 maggio ha visto metà del centro storico senza luce. Sebbene non si possa parlare di un blackout totale, l'oscurità ha colto di sorpresa residenti e visitatori, generando disagi e preoccupazioni.

Dopo il blackout che nei giorni scorsi si è verificato tra la Val di Non e la Val di Sole, stavolta è toccato al centro storico di Trento. Forse è eccessivo parlare di blackout in toto, ma nella tarda serata di ieri, mercoledì 14 maggio, metà del centro cittadino era al buio.

