Il centro storico di Trento finisce al buio

Il centro storico di Trento è stato avvolto nel buio la sera del 14 maggio, con metà della città priva di illuminazione. Dopo il recente blackout in Val di Non e Val di Sole, questa nuova interruzione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Tantissime le reazioni e le conseguenze di questo evento imprevisto.

Dopo il blackout che nei giorni scorsi si è verificato tra la Val di Non e la Val di Sole, stavolta è toccato al centro storico di Trento. Forse è eccessivo parlare di blackout in toto, ma nella tarda serata di ieri, mercoledì 14 maggio, metà del centro cittadino era al buio. Tantissime le. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il centro storico di Trento finisce al buio

