Pesaro, 15 maggio 2025 – Il direttore sportivo Michele Menga sospeso. E' questa la prima reazione provocata dal servizio delle Iene. Lo ha deciso la società, in un comunicato che parla per tutti, perché nessuno dopo quello che la Tv ha mostrato, vuole rilasciare dichiarazioni: "In merito al servizio andato in onda nella trasmissione "Le Iene" in data 13 maggio 2025, la Vis Pesaro 1898 intende esprimere la propria posizione. La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea. La Vis Pesaro 1898, ritenendo gravemente lesiva la rappresentazione offerta, ha disposto la sospensione del direttore sportivo Michele Menga e ha disposto accertamenti al fine di valutare l'eventuale coinvolgimento dello stesso nelle vicende millantate dal Sig.

Il caso Bagni e le Iene. Menga sospeso, ma lui si difende: "Ora mi tutelerò in ogni sede"