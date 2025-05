il caso a scuola in abruzzo bullizzano le compagne indagate cinque ragazze

Mesi di offese, minacce e accanimento generale. Cinque giovanissime di una scuola della Marsica sono accusate di stalking e minacce per un presunto caso di bullismo. Le studentesse sono state denunciate da due compagne di scuola. Le cinque indagate, di cui una sola maggiorenne, si sarebbero rese responsabili di "reiterate condotte di molestia e minaccia" e di "atti persecutori nei confronti delle due compagne di scuola, insultandole ripetutamente". Minacce che sembrerebbero essere state rivolte anche al fidanzato di una delle due giovani. Il gruppo avrebbe inoltre costretto più volte le due a chiudersi in bagno, "altrimenti le avrebbero menate". Entrambe le vittime avrebbero più volte saltato la prima ora di lezione, entrando a scuola in un orario che evitasse loro di incontrare le ragazze all’esterno dell’edificio scolastico. 🔗Leggi su Quotidiano.net

