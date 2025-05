Il candidato al Premio Strega Guadagno presenta il suo libro al Majorana

Martedì 13 maggio 2025, il Teatro dell’Istituto Superiore "Ettore Majorana – Bachelet" di Santa Maria a Vico ha ospitato l’incontro “La Resilienza: storia di sopravvissuti e di rinascita”, dove il candidato al Premio Strega Raffaele Guadagno ha presentato il suo libro autobiografico “Tempo, col...”, esplorando temi di speranza e ricostruzione personale.

Si è svolto martedì 13 maggio 2025, presso il teatro dell'Istituto Superiore "Ettore Majorana – Bachelet" di Santa Maria a Vico, l'incontro dal titolo "La Resilienza: storia di sopravvissuti e di rinascita", incentrato sulla presentazione del libro autobiografico di Raffaele Guadagno, "Tempo, col.

