Il cambiamento inizia con una semplice firma. Con l’arrivo della stagione della Dichiarazione dei Redditi, hai l'opportunità di fare la differenza per i bambini più vulnerabili. Destinare il 5x1000 a un ente che si occupa della loro protezione non costa nulla, ma può trasformare le loro vite. Ogni anno, migliaia di piccoli possono contare su di te.

La stagione della Dichiarazione dei Redditi è arrivata, e con essa anche l’opportunità di compiere un gesto concreto verso chi ha più bisogno: i bambini. Destinare il 5x1000 a un ente che si occupa della loro protezione e crescita è semplice, non costa nulla e può fare la differenza. Ogni anno, migliaia di contribuenti scelgono di devolvere questa quota delle proprie imposte – che verrebbe comunque versata allo Stato – a organizzazioni impegnate sul fronte dell’infanzia, come Save the Children. Basta una firma nel riquadro dedicato agli Enti del Terzo Settore iscritti al Runtus o alle Onlus, inserendo il codice fiscale dell’ente scelto per sostenere progetti che garantiscono istruzione, assistenza sanitaria, spazi sicuri e supporto psicologico a bambini che vivono in contesti difficili. I modelli 730 e Redditi Persone Fisiche saranno disponibili dal 30 aprile 2025 in versione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate: da lì sarà possibile accettarli, modificarli e inviarli entro il 30 settembre, oppure presentare la versione cartacea entro il 1° luglio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cambiamento comincia da una semplice firma

