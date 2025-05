Il calciatore Oumar Solet accusato di violenza sessuale un testimone | Nessuna costrizione

Il calciatore dell'Udinese Oumar Solet è coinvolto in un'accusa di violenza sessuale, con un'inchiesta avviata dopo la denuncia di una giovane. Secondo testimonianze, non ci sarebbero state costrizioni. L'incidente sarebbe avvenuto nell'appartamento del difensore francese di 25 anni, e altri individui risultano indagati nell'ambito della vicenda.

Violenza sessuale. È l'accusa con cui deve fare i conti il calciatore dell'Udinese Oumar Solet, difensore francese di 25 anni. Una ragazza lo ha denunciato ed è stata aperta un'inchiesta. L'abuso si sarebbe consumato domenica sera, nell'appartamento dove l'atleta vive, e risultano indagati altre. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il calciatore Oumar Solet accusato di violenza sessuale, un testimone: "Nessuna costrizione"

