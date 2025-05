Il calciatore dell’Udinese indagato per stupro | C’è stato uno scambio di partner lei era consenziente

Il calciatore dell'Udinese è sotto inchiesta per presunti abusi sessuali. Al centro della vicenda, un video registrato in casa del giocatore e la denuncia di una donna di 30 anni. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stato uno scambio di partner consensuale. L'indagine è gestita dal sostituto procuratore Marco Panzeri, con il giocatore iscritto nel registro degli indagati.

Il questa storia c’è una ragazza di 30 anni che denuncia abusi sessuali. Un video realizzato nella casa di un calciatore che gioca nell’Udinese. E un fascicolo d’indagine affidato al sostituto procuratore Marco Panzeri. Il giocatore, fa sapere oggi Il Gazzettino, è stato iscritto nel registro degli indagati. Nella casa c’erano altre due persone. E un testimone racconta: «Era una festa in casa, lei lo ha seguito in camera da letto insieme a un’altra coppia, lì c’è stato poi uno scambio di partner. Lei era consenziente, nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere». La festa. Con il quotidiano parla uno degli amici del calciatore presenti alla festa. Prima una serata in un locale di via Palmanova a Udine. Poi i contatti attraverso Instagram tra la presunta vittima e l’accusato. E infine l’appuntamento. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Il calciatore dell’Udinese indagato per stupro: «C’è stato uno scambio di partner, lei era consenziente»

