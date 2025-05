Il business violento dei pakistani tra la Bosnia e Trieste | banda di trafficanti in manette

Dodici pakistani sono stati arrestati dalla polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione criminale operante tra la Bosnia e Trieste. Il gruppo è accusato di traffico di esseri umani, rapine, estorsioni, sequestri di persona e lesioni aggravate, svelando il lato oscuro di un business violento che sfrutta le vulnerabilità lungo la rotta balcanica.

Dodici persone di nazionalitĂ pakistana sono finite nella rete degli investigatori della polizia di Stato in quanto ritenuti responsabili di far parte di un gruppo criminale attivo lungo la rotta balcanica e di numerosi episodi di rapina, estorsione, sequestro di persona, lesioni aggravate e.

