Il Busdraghi si fa nuovo Ultima fase del cantiere per palestra e laboratori

Il cantiere dell'Istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano sta per concludersi, segnando una svolta decisiva per la scuola. Sono in fase finale i lavori per i nuovi laboratori didattici e avanzano rapidamente le costruzioni della palestra, una struttura fondamentale finora assente. Il presidente della Provincia Marc è atteso per un sopralluogo nei prossimi giorni.

La svolta è vicina per l'Istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano dove sono in via di conclusione i lavori di realizzazione dei nuovi laboratori didattici mentre procede spedito l'intervento di costruzione della palestra di cui la scuola era priva. In questi giorni il presidente della Provincia Marcello Pierucci, insieme con il dirigente tecnico architetto Fabrizio Mechini, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori alla presenza del dirigente scolastico Ignazio Stefano Martino Pattie dei rappresentanti delle ditte appaltatrici. Entrambi gli interventi di miglioramento, riqualificazione e ampliamento del Busdraghi sono finanziati dalla Provincia attraverso i fondi messi a disposizione dall' Unione Europea, attraverso la missione 4 Nex Generetion Eu del Pnrr.

Da msn.com: Finalmente l’istituto avrà un impianto sportivo adeguato, di oltre mille metri. In linea con il Coni ci sarà anche un campo di pallavolo e uno da basket .

