Il bonus giovani fino a 650 euro al mese per due anni Ma cambia tutto in base alla regione

A partire da venerdì 16 maggio, il bonus giovani offre ai datori di lavoro privati la possibilità di ricevere fino a 650 euro al mese per due anni, grazie all'esonero totale dai contributi previdenziali per l'assunzione di nuovi dipendenti. Tuttavia, le modalità e le condizioni possono variare a seconda della regione di riferimento.

Ci siamo: domande al via da venerdì 16 maggio. Parliamo del bonus giovani, l'incentivo rivolto ai datori di lavoro privati che prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, ad esclusione di premi e contributi Inail, per l'assunzione di. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il bonus giovani fino a 650 euro al mese, per due anni. Ma cambia tutto in base alla regione

