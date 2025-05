Il Bologna vince la Coppa Italia Ndoye stende il Milan

Il Bologna trionfa nella Coppa Italia, scrivendo una pagina storica per il club. All’Olimpico di Roma, grazie a un gol spettacolare di Dan Ndoye all'inizio del secondo tempo, la squadra di Vincenzo Italiano supera il Milan e conquista il suo terzo trofeo di questa prestigiosa competizione. Una vittoria memorabile che segna un punto di svolta nella stagione.

ROMA (ITALPRESS) – Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano rende indelebile la propria stagione, vincendo la Coppa Italia contro il Milan, la terza della sua storia. All’Olimpico di Roma, a siglare l’1-0 finale ci pensa Dan Ndoye, autore di uno splendido gol in apertura di secondo tempo. A differenza di un Milan a tratti senza né capo né coda, la formazione romagnola gioca con maggiore ordine ed equilibrio tattico, soprattutto nella ripresa. Dopo le tre finali perse alla guida della Fiorentina, Italiano può finalmente godersi il primo trofeo della carriera. Il Bologna, invece, non vinceva un trofeo dalla stagione 1973-74. Nei primi minuti il Milan parte subito forte, sfondando specialmente sulla fascia sinistra, grazie alle accelerazioni di Leao. La migliore occasione per i rossoneri arriva al 10?, quando Skorupski compie un provvidenziale doppio intervento prima sul quasi autogol di Beukema, poi sulla ribattuta ravvicinata di Jovic. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Bologna vince la Coppa Italia, Ndoye stende il Milan

