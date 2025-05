‘Si muove la città’, per cantarla alla Dalla. E torna a casa gonfia di estasi e con quel titolo che inseguiva da 51 anni. Il Bologna, spinta dia 30mila tifosi che hanno colorato di passione, striscioni e bandiere l’Olimpico di Roma, si prende la Coppa Italia e canta a squarciagola la sua gioia davanti a Luca Carboni, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Gianni Morandi, che non volevano perdersi la rincorsa al grande sogno rossoblù. Nel video, la festa dei tifosi in piazza Maggiore. L'articolo Il Bologna vince la Coppa Italia, la festa dei tifosi in piazza Maggiore tra lacrime di gioia e cori – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Bologna vince la Coppa Italia, la festa dei tifosi in piazza Maggiore tra lacrime di gioia e cori – Video