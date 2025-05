Canta Bologna con i suoi cantautori, canta il Bologna con i suoi ragazzi che dopo 51 anni riporta a casa la Coppa Italia in una serata finita direttamente nella storia della società rossoblu. Decide un gol di Dan Ndoye con Orsolini tenuto in gioco da una spalla di Theo Hernandez che poi regala l’assist vincente al nazionale svizzero. È l’immagine della stagione maledetta del Milan che ha fatto dell’incostanza la sua cifra in un anno in cui viene estromesso dall’Europa, un tempo, ormai lontanissimo, il suo regno. Questa volta il ribaltone non è riuscito e il Milan che non ha reagito come in altre occasioni, finisce ribaltato in finale come sei anni fa contro la Juve, anche se in questa serata romana c’è un po’ di recriminazione per le decisioni dell’arbitro Mariani alla fine del primo tempo. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Bologna ha vinto la Coppa Italia. Una gioia rimandata 51 anni