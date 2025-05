Il Bologna è in paradiso | nella sera dei miracoli sfodera la partita perfetta

Il Bologna vive una serata da sogno in Coppa Italia, regalando ai suoi sostenitori una partita perfetta. Con coraggio e senza rischi, i rossoblù si impongono all'Olimpico, affollato di tifosi entusiasti. Il gol capolavoro dello svizzero sigilla una vittoria indimenticabile, trasformando la serata in un vero e proprio paradiso calcistico.

Coppa Italia, molto coraggio e pochi rischi fino al gol gioiello dello svizzero. Si è giocato in un Olimpico pieno zeppo di tifosi rossoblù

