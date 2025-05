Il bluff del cuore Giani come Astori Soffriva di cardiomiopatia aritmogena

Il 15 maggio 2025, la tragica storia di Mattia Giani riporta alla luce il dramma della cardiomiopatia aritmogena, la stessa malattia che costò la vita a Davide Astori. Un destino silenzioso e inesorabile, che ha colpito il giovane calciatore di 26 anni, strappandolo ai suoi sogni e alla passione per il calcio.

Firenze, 15 maggio 2025 – Lo stesso male, assassino e silenzioso, che affliggeva il cuore di Davide Astori. Anche Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United che, nell’aprile dell’anno scorso, morì dopo un malore accusato sul campo del Lanciotto di Campi Bisenzio, era affetto dalla cardiomiopatia aritmogena. Emerge dalla consulenza disposta dalla procura di Firenze nell’ambito dell’indagine sul decesso dello sportivo di Montopoli Val d’Arno. A firmare le oltre duecento pagine di consulenza, assieme al medico legale Beatrice Defraia, un pool di esperti che ha partecipato anche agli accertamenti sulle cause della morte del capitano della Fiorentina: il professor Fiorenzo Gaita, torinese, direttore della cattedra di cardiologia dell’Università Molinette, e Cristina Basso, ordinario che guida l’Istituto di anatomia patologica dell’Università di Padova, il posto che era stato del prof Gaetano Thiene, il primo esperto chiamato a far luce sul decesso di Astori. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bluff del cuore, Giani come Astori. Soffriva di cardiomiopatia aritmogena

