Nel corso di un vorticoso blitz diplomatico fra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, Donald Trump sta ridisegnando radicalmente gli equilibri in Medio Oriente, mentre Israele resta a guardare alla finestra e l’ Iran constata di aver perso il proprio ascendente in Siria che ora, sotto la guida di Ahmed a-Shara (‘al-Jolani’), è pronta invece a collaborare con Washington. Il nuovo Medio Oriente immaginato da Trump – fondato sul soffocamento dei conflitti in corso e sullo sviluppo di enormi interessi commerciali – è andato prepotentemente in scena ieri in Arabia Saudita quando il principe Mohammad Bin Salman ha organizzato in una sala del suo palazzo un incontro fra Trump e a-Shara: il primo in 25 anni fra un presidente Usa e un suo omologo siriano. I due leader hanno conversato per oltre mezz’ora e in video conferenza anche il presidente Tayyp Recep Erdogan ha partecipato al colloquio che, almeno implicitamente, ha riconosciuto la validità degli interessi turchi in Siria. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il blitz diplomatico di Trump a Riad: "Normalizzo i rapporti con la Siria"