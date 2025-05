Il 64 Monte-Carlo Television Festival annuncia l’anteprima francese di Watson e premia Jaz Sinclair con il Golden Nymph Award come Talento Emergente

Laurent Puons, Managing Director, e Cécile Menoni, Executive Director del Monte-Carlo Television Festival, annunciano l’anteprima francese di Watson e il conferimento del Golden Nymph Award per il Talento Emergente Internazionale a Jaz Sinclair durante la 64ª edizione del Festival, che si terrà dal 13 al 17 giugno 2025 a Monaco. Anteprima francese di “Watson”. L’apertura ufficiale del Festival sarà celebrata con l’anteprima francese della nuova serie Watson, prodotta da CBS Studios e distribuita da Paramount Global Content Distribution. Il primo episodio sarà trasmesso subito dopo la Cerimonia di Apertura al Grimaldi Forum Monaco, venerdì 13 giugno alle ore 19:00. Interpretato da Morris Chestnut ( The Best Man, Reasonable Doubt ), Watson si svolge sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com

