il 18 maggio al teatro electra di iglesias la musica miracolosa del duo francesco nicolosi e stefano valanzuolo

IGLESIAS – Dopo il grande successo del primo appuntamento, entrano nel vivo I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. Il secondo e ultimo appuntamento del mese di maggio rappresenta l’evento clou della rassegna in programma domenica 18 maggio, quando sul palco del Teatro Electra (sempre alle 19.30), salirà il duo formato dal prestigioso pianista e uno dei massimi esponenti della scuola pianistica partenopea, Francesco Nicolosi e dalla voce narrante di Stefano Valanzuolo che daranno vita allo straordinario spettacolo “La musica miracolosa”. 🔗Leggi su Lopinionista.it

