Il 15enne che ha strangolato l’anziana a Milano | “Le ho chiesto aiuto e mi ha detto di no così l’ho uccisa”

Un drammatico episodio ha scosso Milano: un ragazzo di 15 anni ha strangolato un’anziana di 82 anni, ex vicina di casa. La confessione al genitore rivela un tragico gesto scaturito da un rifiuto di aiuto. La vicenda, che segna un inaspettato abisso di violenza, getta luce su una realtà inquietante e complessa.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 maggio, il ragazzino ha strangolato a morte l'ex vicina di casa 82enne in via Verro a Milano. Ha confessato tutto alla mamma, che conosceva bene la vittima: le due famiglie erano state vicine di casa. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il 15enne che ha strangolato l’anziana a Milano: “Le ho chiesto aiuto e mi ha detto di no, così l’ho uccisa”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il 15enne che ha strangolato l’anziana a Milano: “Le ho chiesto aiuto e mi ha detto di no, così l’ho uccisa”

Lo riporta fanpage.it: Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 maggio, il ragazzino ha strangolato a morte l'ex vicina di casa 82enne in via Verro a Milano ...

Anziana strangolata da un 15enne a Milano, i vicini: “Abbiamo sentito dei rumori ma non ci siamo preoccupati”

Da fanpage.it: Uno dei vicini di casa di Emma Teresa Meneghetti ha raccontato a Fanpage.it di essere stato presente in casa mentre il 15enne strangolava la pensionata al piano di sotto. L’uomo ha detto di aver senti ...

Milano, 15enne strangola un'anziana e lo racconta alla madre. Lei chiama la polizia

Segnala informazione.it: A quanto emerso, a chiamare il 112 è stata una donna sudamericana che ha raccontato che ad uccidere l'anziana è stato il figlio quindicenne. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e 118 Una… Legg ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Milano: Scossa Magnitudo 3.8

Non ci sono state segnalazioni di feriti o gravi danni causati dal terremoto di magnitudo 3,8 avverito a Milano giovedì sera.