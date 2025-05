Il 1 Trofeo Piskeo Master di nuoto va oltre le attese prima La Meridiana

Il primo "Trofeo Piskeo Master" di nuoto ha superato ogni aspettativa, trasformando la piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina in un vivace palcoscenico di sport e socializzazione. Organizzato dall'ASD Piskeo Team in collaborazione con l'associazione "Mirko Piskeo Onlus", l'evento ha celebrato la passione per il nuoto e l'unione tra atleti e appassionati.

La prima edizione del "Trofeo Piskeo Master" di nuoto ha proposto un'intensa giornata di sport ed aggregazione nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. Alla manifestazione, ideata e promossa da Asd Piskeo Team e associazione "Mirko Piskeo Onlus", hanno.

