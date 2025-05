Ieri in Campania | bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa Bancarotta da 16 milioni nel Sannio

Ieri, in Campania, una drammatica giornata di cronaca ha visto una bimba di 3 anni cadere dalla finestra di casa. Nel Sannio, un'altra notizia ha scosso la comunità: una bancarotta da 16 milioni. Ecco le principali notizie di mercoledì 14 maggio 2025, con un focus su incidenti e problematiche economiche della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, mercoled√¨ 14 maggio 2025.¬† Avellino ‚Äď Dopo essersi ribaltato alla guida della sua auto, noncurante dei rischi per l‚Äôincolumit√† altrui, ha lasciato il mezzo al centro della carreggiata e, a piedi, ha raggiunto la propria abitazione. √ą accaduto sulla strada provinciale nel territorio del comune di Montefalcione, in provincia di Avellino, in localit√† Porcari Rastiello.¬† (LEGGI QUI) Benevento ‚Äď Una¬† bancarotta ¬†da sedici milioni di euro. √ą questa la cifra che fa da sfondo alla¬† richiesta di rinvio a giudizio ¬†avanzata dal pubblico ministero Assunta Tillo Barbato presso la¬† Procura di Benevento ¬†nei confronti di¬† sette persone, accusate a vario titolo di¬† bancarotta fraudolenta e riciclaggio.¬† (LEGGI QUI) Caserta ‚Äď Dramma sfiorato a¬† Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, √® caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo. 🔗Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Ieri in Campania: bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa. Bancarotta da 16 milioni nel Sannio

