Idee azioni e innovazione il futuro delle nuove generazioni a ‘Futuramente’

‘Futuramente’ rappresenta un’opportunità unica per le nuove generazioni di esplorare idee, azioni e innovazioni. Con l'apertura dell'evento da parte di Eman Rus, artista iconico della Gen Z, si rafforza il messaggio che il cambiamento è già in atto. Un’occasione per ispirare e coinvolgere i giovani nel costruire un futuro migliore.

(Adnkronos) – 'Il cambiamento è iniziato': si potrebbe dire così, riprendendo le parole del Poster Reel di Eman Rus, artista e content creator tra i più seguiti dalla Gen Z, che ha inaugurato la seconda edizione di 'Futuramente', l'evento, ideato da Giffoni Innovation Hub che si è svolto nella giornata di martedì 13 maggio all’Università . L'articolo Idee, azioni e innovazione, il futuro delle nuove generazioni a ‘Futuramente’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Idee, azioni e innovazione, il futuro delle nuove generazioni a ‘Futuramente’

Le notizie più recenti da fonti esterne

Idee, azioni e innovazione, il futuro delle nuove generazioni a 'Futuramente'

Scrive adnkronos.com: Concluso con successo l'evento ideato da Giffoni Innovation Hub all’Università Cattolica del Sacro Cuore 'Il cambiamento è iniziato': si potrebbe dire così, riprendendo le parole del Poster Reel di Em ...

Rivivi SIOS25 ROAD | 10 idee per il futuro nei 10 anni di SIOS. Naviga il Manifesto dell’innovazione

Riporta startupitalia.eu: Dal biotech all'AI, dalle smart city allo sportech, ecco gli obiettivi per i dieci comparti strategici contenuti nell’Agenda dell’innovazione italiana Un lavoro collettivo, frutto di un’intera ...

Innovazione, idee che diventano impresa: premiate a Napoli le prime startup

Segnala ildenaro.it: Nell’ambito del progetto “Infiniti Mondi – Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli”, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’interno del bando ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Natale 2020: le idee regalo firmate Mediacom

Anche per il Natale 2020 Mediacom si conferma un?inesauribile fonte di utili idee regalo Un MiniPC per l?intrattenimento di tutta la famiglia, ma anche per studio e la produttivit? individuale, un?elegante cornice multimediale su cui caricare le foto appena scattate con il proprio smartphone, una raffinata lampada a led con USB charger o un versatile speaker Bluetooth sono solo alcune delle proposte che Mediacom suggerisce come strenne per il prossimo Natale.