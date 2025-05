I vigili sgomberano i parcheggiatori del San Gallicano ma i giudici sospendono tutto Ecco cosa succede

I vigili hanno avviato lo sgombero dei parcheggiatori abusivi del San Gallicano, ma un'ordinanza dei giudici ha sospeso tutte le operazioni. Nel frattempo, un progetto per un nuovo parcheggio da 300 posti a servizio degli ospedali riuniti di Mostacciano, presentato lo scorso febbraio, potrebbe subire una battuta d'arresto a causa di un contenzioso in corso.

Lo scorso febbraio Regione Lazio, Comune e Ifo Regina Elena-San Gallicano hanno presentato un progetto per realizzare un nuovo parcheggio da 300 posti a servizio degli ospedali riuniti di Mostacciano. L'iter amministrativo in corso rischia di subire però una frenata, causata da un contenzioso che.

Secondo romatoday.it: A via Ognibene e via De Vitis la sosta a pagamento è affare dell'Aga, ma il IX municipio vuole trasformarli in stalli gratuiti. La minisindaca: "L'interesse pubblico viene messo in pericolo". L'associ ...

