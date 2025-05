I vigili Bruner e Cinque uccisi per difendere i passanti i figli | “Ci hanno insegnato a non girarci dall’altra parte”

Dieci anni fa, i vigili Francesco Bruner e Vincenzo Cinque persero la vita nel tentativo di proteggere i passanti. Oggi, in una toccante commemorazione, i familiari ricordano il loro sacrificio e ribadiscono l'importanza di non voltarsi dall'altra parte. È nata così l'associazione "Oltre la violenza", un faro di speranza per chi affronta difficoltà .

L'anniversario dei 10 anni della morte del Capitano Francesco Bruner e del Luogotenente Vincenzo Cinque. La commemorazione con i familiari: "Il tempo non cancella le ferite. Vogliamo aiutare chi è in difficoltà a rialzarsi". Fondata l'associazione "Oltre la violenza" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I vigili Bruner e Cinque uccisi per difendere i passanti, i figli: “Ci hanno insegnato a non girarci dall’altra parte”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cinque buoni motivi per regalare un puzzle fotografico

Quando arriva il momento di fare un regalo di quelli che restano, ci vengono subito in mente le fotografie, oggetti che per definizione sanno catturare e restituire per sempre emozioni e momenti speciali.