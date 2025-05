I veti incrociati | Meloni immobile decida con chi stare

I veti incrociati dentro la maggioranza mettono in difficoltà Meloni, costretta a scegliere con chi allearsi. Paolo Pombeni, professore emerito in Scienze Politiche, analizza il mutato scenario: dopo l’iniziale apprezzamento per la diplomazia di Meloni, l'Italia si trova ora esclusa dalle trattative USA sull’Ucraina, evidenziando le frizioni interne che minano la stabilità del governo.

Paolo Pombeni, professore emerito in Scienze Politiche. Ci eravamo lasciati con un giudizio positivo sulla diplomazia di Meloni dopo i funerali del Papa. Poi siamo stati esclusi dal tavolo Usa delle trattative sull’Ucraina. Che cosa è cambiato? "Hanno prevalso i nodi interni alla maggioranza, che suggeriscono, anzi, quasi obbligano, posizioni prudenti". Tira Forza Italia da un lato, tira la Lega dall’altro. "Il risultato è una sorta di immobilismo. La premier ripete il sostegno all’Ucraina e partecipa ai volenterosi, ma con una posizione defilata per non allarmare il Carroccio". Forse troppo defilata? Al secondo incontro non c’era. "Ci si aspetta, a un certo punto, una partecipazione, almeno a parole, all’idea di un contingente di pace. Ma farlo porterebbe a una crisi con la Lega". A cosa punta, allora, Meloni? "L’orizzonte è la conferenza romana di luglio sulla ricostruzione, di cui sono state poste le basi durante il suo bilaterale con Trump. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I veti incrociati: "Meloni immobile, decida con chi stare"

Su questo argomento da altre fonti

I veti incrociati: "Meloni immobile, decida con chi stare"

Come scrive quotidiano.net: "Nell’immediato sì. Resta il solito problema: a un certo punto l’Italia dovrà pur scegliere". Se non lo fa?

Sanità, Majorino (Pd): Meloni immobile su liste d'attesa butta soldi in Albania

Scrive welfarenetwork.it: "Meloni butta via 800 milioni di euro nel delirante progetto dei Centri in Albania e poi rimane immobile di fronte alle liste d'attesa. L'unico esito di questa politica sconcertante è quanto ...

Sanità, Majorino (Pd): Meloni immobile su liste d’attesa butta soldi in Albania

Secondo partitodemocratico.it: “Meloni butta via 800 milioni di euro nel delirante progetto dei Centri in Albania e poi rimane immobile di fronte alle liste d’attesa. L’unico esito di questa politica sconcertante è quanto cresca il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.