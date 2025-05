I valori di Borsa italiana e spread oggi 15 maggio 2025

Oggi, 15 maggio 2025, i mercati europei attendono l'apertura della Borsa italiana e l'andamento dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Dopo una chiusura positiva di Milano a +0,7% ieri, gli investitori osservano con interesse i movimenti, con il prezzo del gas che apre in rialzo e i futuri di giugno che promettono volatilità .

Grande attesa per una nuova giornata dei mercati europei e per l'apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, mercoledì 14 maggio, Milano ha chiuso positiva a +0,7%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 8.45 –  Il prezzo del gas apre in rialzo. I future di giugno guadagnano lo 0,36% a 35,17 euro al MWh. 8.30 – Borse deboli in Asia. Tokyo ha ceduto lo 0,98%, Taiwan lo 0,24%, Seul lo 0,69%, mentre Sidney ha guadagnato lo 0,22%. In calo anche Hong Kong (-0,88%), Shanghai (-0,54%), Mumbai (-0,23%), mentre Singapore è in rialzo al +0,37%.

